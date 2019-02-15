إشبيلية يتخطى لاتسيو .. وفالنسيا يقترب من التأهل

عاد إشبيلية بفوز هام من ملعب الأولمبيكو معقل لاتسيو بعدما تغلب عليه بهدف دون مقابل في ذهاب دور الاثنين والثلاثين من الدوري الأوروبي.

وسجل المهاجم الفرنسي وسام بن يدر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية والعشرين من زمن الشوط الأول بعد عرضية من الإسباني بابلو سارابيا.

ليقترب الفريق الأندلسي من بلوغ دور الستة عشر من البطولة الأوروبية قبل استقباله الفريق الإيطالي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان الأسبوع المقبل.

من جانبه تجاوز فالنسيا الإسباني مضيفه سيلتيك الأسكتلندي بهدفين نظيفين على أرضية ملعب سيلتيك بارك بمدينة غلاسكو في ذهاب دور الاثنين والثلاثين من الدوري الأوروبي.

وافتتح الروسي دينيس تشيرتشيف أهداف المباراة في الدقيقة الثانية والأربعين، وفي الشوط الثاني عزز روبين سوبرينو تقدم الخفافيش في الدقيقة التاسعة والأربعين بعد عرضية من الجهة اليسرى.

ليضع فالنسيا قدماً في دور الستة عشر قبل استضافته لسيلتيك والتي ستجمعهما الأسبوع المقبل على ملعب ميستايا.

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