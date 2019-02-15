الإنتر ونابولي يضعان قدما في ثمن نهائي “اليوروباليغ”

تمكن إنتر ميلانو من الفوز على رابيد فيينا بهدف دون رد في ذهاب دور الاثنين والثلاثين من الدوري الأوروبي في العاصمة النمساوية فيينا محملا بغياب مهاجمه ماورو إيكاردي .

ودخل الإنتر المباراة بالشكل المطلوب وحاول في الدقائق الأولى مباغتة خصمه النمساوي.

وشهدت الدقيقة الثامنة والثلاثين احتساب الحكم لركلة جزاء بعد عرقلة مهاجمه الأرجنتيني لوتارو مارتنيز ليحولها بنفسه لهدف التقدم وسط فرحة من أنصاره قبل انقضاء الشوط الأول بدقائق.

ولم يختلف الحال كثيرا في الشوط الثاني إلا بفرصة لأصحاب الضيافة بالدقيقة الرابعة والستين عبر البديل كناسمولنر لكن الحارس سمير هندانوفيتش حرمه من إدراك التعادل، ليخرج الإنتر من موقعة الذهاب بنتيجة قربته من بلوغ دور الستة عشر.

من جهة أخرى حط نابولي حط الرحال في سويسرا لملاقاة زيوريخ على ملعبه نابولي وضع قدما في ثمن النهائي بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ولم ينتظر لورينزو إينسيني سوى 11 دقيقة ليزور شباك أصحاب الأرض بعد أن وقع حارس زيورخ في المحظور، وحاول إينسيني من جديد إضافة الهدف الثاني لكن كرته جانبت القائم الأيمن، ليعزز الإسباني خوسيه ماريا كاييخون تقدم نابولي بالهدف الثاني في الدقيقة الحادية والعشرين.

وأضاف في الشوط الثاني البولندي بيوتر زيلينسكي ثالث أهداف البارتينوبي في الدقيقة السابعة والسبعين بعد مجهود فردي، قبل أن يقلص زيورخ الفارق عبر بنجامين كولولي قبل النهاية بسبع دقائق ليقترب نابولي من التأهل للدور المقبل عندما يستقبل زيورخ على ملعبه سان باولو الخميس المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية