لاعب أرجنتيني يهز العالم مجدداً بـ”هدف ساحر”. شاهد

218TV|خاص

عاد لاعب نادي ريفر بلايت الأرجنتيني للمرة الثانية في غضون أسبوع لـ”إشغال العالم” بـ”هدف ساحر”، سجله عبر إتقان احترافي لتسديدة صعبة سكنت شباك مرمى نادي روزاريو سينترال ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني، إذ كان اللاعب خوان فيرناندو كوينتيرو قد سدّد ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة جداً، إذ حظيت ركلة كوينتيرو بعدد مشاهدات مليونية على مدى أيام عدة بعد نشرها في موقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يعود كوينتيرو إلى إشغال العالم بطريقته الاحترافية بتسجيل هدف جديد.

والهدف الجديد لكوينتيرو الذي تتوقع وسائل إعلام أرجنتينية أن يُوضَع تحت أعين أندية أوروبية مرموقة في المرحلة المقبلة، جاء بعد أن حصل فريقه على ركلة ركنية عادت إليه، إذ كان يقف بزاوية صعبة وحرجة من الملعب، حينما حرّك قدّمه بشكل مذهل، مطلقا تسديدة قوية أصابت شباك مرمى الفريق الخصم من زاوية صعبة لا يمكن لأي حارس مرمى أن يصدها، إذ لوحظ الذهول على وجوه لاعبي فريق روزاريو سينترال، الذين تلقوا هدفا لم يكن في حسبانهم أبداً، ومن زاوية لم تخطر على بالهم.

شاهد مقطع الفيديو للتسديدة الساحرة التي أتقنها كوينتيرو.

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