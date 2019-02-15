فالفيردي يجدد عقده مع برشلونة

أعلن برشلونة تمديد عقد مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي لعام جديد مع خيار التمديد لينتهي في موسم 2020 -2021 حسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي.

وأوضح برشلونة بأن إدارة النادي والمدرب فالفيردي قد توصلا لاتفاق لتجديد العقد بين الطرفين لموسم آخر، بينما يتضمن العقد الجديد خيار التمديد لموسم إضافي، حيث تم التوقيع صباح اليوم في مقر النادي.

ليحسم البارسا كل الجدل حول مستقبل المدرب بعدما راجت العديد من الأخبار حول نهاية عقد المدرب ورحيله نهاية الموسم الحالي، ويلتقي برشلونة مساء السبت أمام ضيفه بلد الوليد ضمن الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني.

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