الحرشة تختتم مهرجانها الأول 

تحت شعار “تسامح، تعاون، لا للسلاح، نعم للرياضة” اختتم نادي ابن زيدون الرياضي الثقافي الاجتماعي بالحرشة مهرجان المنطقة الأول الذي استمر لخمسة أيام بحضور عدد كبير من الأهالي والمسؤولين بالحرشة والمدن المجاورة.

الألعاب الرياضية والترفيهية والمسابقات الفورية كانت حاضرة في المهرجان كما تم عرض بيت من الشعر يبرز الموروث الشعبي الأصيل كما لم ينس المسؤولون فعاليات الأطفال.

وشهد أيضا مشاركة من جميع الفئات العمرية حيث انطلقت الفعاليات بمسابقة العدو لمسافة خمسة كيلومترات لفئة الأشبال والأواسط ودوري لكرة القدم لفئات الأشبال وفئة القدامى لعدد من الأندية الرياضية.

وفي ختام المهرجان تم توزيع الشهادات والجوائز والهدايا على الفائزين بالتراتيب الأولى في المهرجان وتوزيع الشهادات لكل من أسهم في إنجاح المهرجان.

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