غاتوزو: أتالانتا فريق صعب ويجب أن نستعد له جيدا

أشاد جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان خلال مؤتمر صحفي بطريقة لعب بأتلاتا الذي سيواجهه غدا السبت لحساب الجولة 24 ضمن الدور الإيطالي لكرة القدم.

وأكد غاتوزو أن فريقه يجب أن يتحلى بالشجاعة وأن يستعد بشكل جيد لخصمه القادم لأنه يلعب كرة قدم بمهارة عالية.

وأوضح مدرب الميلان أن أتالانتا يجيد ملء المناطق وخلق كثافة عددية بـ 4 لاعبين أو 5 لذلك يجب على لاعبيه التركيز التام وإتقان الهجوم كما الدفاع على حد السواء “وإذا أردنا النجاح يجب إكساب لاعبينا خبرات في مباريا مثل التي سنخوضها أمام أتلانتا” على حد قول غاتوزو.

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