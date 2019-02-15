فرسان المتوسط يحطون الرحال بتونس استعدادا لجنوب إفريقيا

وصل

المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الجمعة، إلى تونس لإجراء معسكر تدريبي لـ8 أيام استعدادا

لموقعة جنوب إفريقيا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا بمصر

2019.

وذكرت

الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي للعبة، أن معسكر المنتخب اقتصر على اللاعبين المحليين

فقط بقيادة المدرب فوزي العيساوي ومساعده أبوبكر باني.

وأضاف

اتحاد اللعبة أن تمرينات المنتخب تنطلق غدًا السبت على فترتين صباحية ومسائية حتى يوم

23 من فبراير الجاري.

يُذكر أن منتخبنا الوطني تنتظره مباراة حاسمة حين

يلاقي منتخب جنوب إفريقيا في مارس المقبل، لمعرفة صاحب البطاقة الثانية من المجموعة

الخامسة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

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