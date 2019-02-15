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علي سليمان لـ218: طائرة السويحلي تشارك في العربية من أجل التتويج

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال علي سليمان رئيس وفد فريق السويحلي للكرة الطائرة المتواجد في تونس إن فريقه يطمح للتتويج باللقب العربي في النسخة السابعة والثلاثين التي يستضيفها نادي الترجي احتفالا بالمئوية..

وأضاف سليمان في تصريحاته الخاصة لـ218″ واجهتنا صعوبة كبيرة في الاستعدادات للبطولة نظرا لضعف الدوري في ليبيا وهو ما يقلص حظوظنا في المنافسة”

ويتواجد السويحلي في المجموعة الرابعة إلى جانب أندية الاتحاد السعودي وغاز الجنوب العراقي وإن تأهل في المركز الأول سيلتقي فريقا من المجموعة الثانية.

وتحصل السويحلي في المشاركات السابقة على تراتيب متقدمة، حيث سبق له الوصول لنصف النهائي في أكثر من مناسبة سابقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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