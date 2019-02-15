الأهلي بنغازي يهزم التحدي ويقترب من الصدارة

أخبار ليبيا24- خاص

صعد الأهلي بنغازي للمركز الثاني في مجموعته الأولى بعد تحقيقه فوزاً هاماً في دربي بنغازي على التحدي 2-1 أمس الخميس على ملعب بنينا في ختام الجولة السابعة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

تقدم الأهلي مبكراً عن طريق المحترف النيجيري كوفري في الدقيقة 16 وعدل التحدي الكفة بواسطة طه الشريف في الدقيقة 51 و عاد الأهلي لخطف الفوز عن طريق جبريل البقرماوي في الدقيقة 78.

بهذا الفوز رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني ، فيما تجمد رصيد التحدي عند 7 نقاط في المركز التاسع.

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