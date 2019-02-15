دارنس يتعاقد مع التومي خلفا البرعصي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد نائب رئيس نادي دارنس صبحي النويصري، تعاقد إدارة ناديه مع التونسي زياد التومي للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضح النويصري لـ”أخبار ليبيا 24″، أن المدرب التونسي سيصل خلال الأيام المقبلة لاستلام مهامه .

وسبق للمدرب التونسي، وان خاض تجربة التدريب مع الاتحاد المصراتي وأواسط الأهلي طرابلس .

وكان المدرب محمد البرعصي قد فك الارتباط مع النادي بالتراضي وأقامت إدارة دارنس أمس الخميس، احتفاليه تم من خلالها تكريمه على ما قدمه خلال مشواره مع الفريق في الموسم الماضي وذهاب هذا الموسم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24