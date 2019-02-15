المنتخب الليبي يعسكر بتونس استعداداً للمواجهة الحاسمة أمام جنوب أفريقيا

العنوان-تونس

وصلت الجمعة، بعثة فرسان المتوسط إلى فندق “المرادي” بالعاصمة تونس لإقامة معسكر لمدة 15 يوم، استعدادا للمباراة الحاسمة أمام منتخب جنوب أفريقيا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019.

وكان مسئول المحترفين بالاتحاد الليبي لكرة القدم، حسن الفريطيس، قد سبق المنتخب إلى تونس ورتب أمور الإقامة بالفندق.

ويدرك لاعبو منتخبنا الوطني أنه ليس أمامهم سوى الفوز فقط واقتناص الثلاث نقاط للوصول إلى 10 نقاط ويتجمد رصيد منتخب جنوب أفريقيا عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثالث، وبالتالي يحتل الفرسان المركز الثاني بالمجموعة ويحسموا التأهل رسميا.

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