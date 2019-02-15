العرفي والتاورغي يواصلان علاجهما في تونس

يخضع لاعبا الأهلي بنغازي المهاجم محمد التاورغي وصانع الألعاب عبدالله العرفي لفترة علاج في العاصمة التونسية بعد تعرضهما للإصابة في مباريات الدوري الممتاز.

حيث وصل اللاعبان إلى تونس لاستكمال علاجهما بحقن “البلازما”، ليعودا بعدها مباشرةً لتدريبات الفريق الأول الذي احتل وصافة المجموعة الثانية في الدوري بعد فوزه في مباراة أمس على حساب التحدي.

وكان الأهلي بنغازي قد مر بالعديد من العثرات في مشاركته الأفريقية وكذلك في الدوري، لكن الأمور بدأت تتغير مع الإطار الفني الجديد والذي يقوده المدرب الجزائري رشيد بلحوت.

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