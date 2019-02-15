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العرفي والتاورغي يواصلان علاجهما في تونس

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يخضع لاعبا الأهلي بنغازي المهاجم محمد التاورغي وصانع الألعاب عبدالله العرفي لفترة علاج في العاصمة التونسية بعد تعرضهما للإصابة في مباريات الدوري الممتاز.

حيث وصل اللاعبان إلى تونس لاستكمال علاجهما بحقن “البلازما”، ليعودا بعدها مباشرةً لتدريبات الفريق الأول الذي احتل وصافة المجموعة الثانية في الدوري بعد فوزه في مباراة أمس على حساب التحدي.

وكان الأهلي بنغازي قد مر بالعديد من العثرات في مشاركته الأفريقية وكذلك في الدوري، لكن الأمور بدأت تتغير مع الإطار الفني الجديد والذي يقوده المدرب الجزائري رشيد بلحوت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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