كوستا يعود وسيميوني سعيد

بعد غيابه عن الملاعب لأكثر من شهرين بعد إصابته في القدم سيعود مهاجم اتلتيكو مدريد دسسغو كوستا من جديد، عودة المهاجم البرازيلي الإسباني ستعطي حافزا للروخي بلانكوس للعودة من جديد بعد تعثرهم في جولتين في الليغا كان آخرها في ديربي مدريد أمام ريال مدريد.

من جهته رحب المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني بعودة “المقاتل” دييجو كوستا حيث قال سيميوني في مؤتمر صحفي: “كوستا لاعب عملاق يشعر بحماس كبير للعودة وهو مقاتل في الملعب مثل بقية اللاعبين، نأمل أن يتمكن من إطلاق قدراته الكامنة فالفريق في حاجة ماسة لجهوده”.

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