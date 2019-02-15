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كوستا يعود وسيميوني سعيد

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد غيابه عن الملاعب لأكثر من شهرين بعد إصابته في القدم سيعود مهاجم اتلتيكو مدريد دسسغو كوستا من جديد، عودة المهاجم البرازيلي الإسباني ستعطي حافزا للروخي بلانكوس للعودة من جديد بعد تعثرهم في جولتين في الليغا كان آخرها في ديربي مدريد أمام ريال مدريد.

من جهته رحب المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني بعودة “المقاتل” دييجو كوستا حيث قال سيميوني في مؤتمر صحفي: “كوستا لاعب عملاق يشعر بحماس كبير للعودة وهو مقاتل في الملعب مثل بقية اللاعبين، نأمل أن يتمكن من إطلاق قدراته الكامنة فالفريق في حاجة ماسة لجهوده”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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