لاعب نيجيري ينضم لكتيبة الأنوار

أعلنت إدارة نادي الأنوار، عن وصول المحترف الجديد، النيجيري سيث تشوكو كاديبيا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وسبق للاعب صاحب 22 عاما، أن لعب لصفوف جلاكسي إف سي، إضافة إلى تمثيله للمنتخب النيجيري للشباب.

وتنشط إدارة نادي الأنوار خلال هذه الأيام في سوق انتقالات اللاعبين، حيث تعاقدت الثلاثاء الماضي مع المحترفين الماليين علي جيندو ودامبي كمارا.

كما عززت صفوفها باللاعب وليد احبيش، قادما من الاتحاد المصراتي.

ويعاني الأنوار من أزمة في النتائج، فلم يحقق الفريق خلال 7 جولات، أي فوز في الدوري الممتاز، ويتذيل المجموعة الأولى من دون أي نقطة.

المصدر: كورة

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