الترجي يحتفل بعامه الـ100 بحفل كبير

ستكون دار الثقافة بالعاصمة التونسية مسرحا لاحتفالات شيخ الأندية التونسية الترجي الرياضي بعيده الـ100بعد موسم استثنائي في جميع الألعاب وخاصة في كرة القدم

وعلمت 218 أن احتفالية الترجي ستشهد حضور حشد كبير من الشخصيات البارزة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” جياني إنفانتينو، إضافة إلى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” أحمد أحمد، كما سيحضر عدد من رؤساء الأندية الأبرز على مستوى القارة السمراء منهم محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري

وقال مصدرا لـ218 إن إدارة الترجي تعتزم تكريم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد تتويجهم ببطولة أفريقيا في عام المئوية في إنجاز غير مسبوق يحسب لرفاق خليل شمام.

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