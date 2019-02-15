“تضارب تصريحات” في برشلونة بشأن مصير ميسي

على مدى أسبوع ظهر ماريا بورتوميو رئيس نادي برشلونة في تصريحين اعتبرا متناقضين بحسب جمهور النادي الكاتالوني، بشأن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، فقبل أسبوع قال بورتوميو إن “برسا” بدأ التفكير جدياً بمرحلة ما بعد ميسي، والاستعداد لهذه المرحلة، فقد أطل اليوم بورتوميو مجددا في حديث مع إذاعة إسبانية للقول إن برشلونة يفكر في أن يظل ميسي داخل أسوار “كامب نو” مدى الحياة، وأن هناك تفكيرا في أن يظل ميسي مع برشلونة أطول وقت ممكن، علما أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في ربيع عام 2021.

وقال بورتوميو إن ميسي لا يزال يلعب بطريقة احترافية تؤكد للجميع أنه لا يزال يملك قدرة كبيرة على العطاء في الملعب، وحقق نجاحات كبيرة لبرشلونة، ونريده أن يظل إلى الأبد مع برشلونة، وأن هذا ما يريده الجمهور فعلاً، علما أن تصريح بورتوميو الأول قد خلق انطباعات بأن ميسي قد لا يكون بصدد تجديد عقده بعد سنتين مع النادي الإسباني الذي يتصدر الدوري الإسباني ب”فارق غير مريح” مع أقرب مطارديه، وهما نادي أتليتكو مدريد، ونادي ريال مدريد.

وطيلة الأسبوعين الماضيين لم تُنْسَب أي تصريحات للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن مصيره بعد عام 2021، في وقت مدّد فيه اليوم النادي الكاتالوني عقد المدير الفني ل”برسا” أرنستو فالفيردي عاما إضافيا، مغ إمكانيه تمديد إضافي أيضا أكثر من عام وصولا إلى صيف عام 2021 وهي نفس الفترة التي ينتهي فيها عقد ليونيل ميسي.

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