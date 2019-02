المنتخب الوطني لكرة القدم يسافر إلى تونس

المتوسط:

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الى مقر إقامته بفندق المرادي قمرت بتونس العاصمة اليوم الجمعة.

و أدى المنتخب خلال الفترة المسائية أول حصة تدريبية قصيرة بصالة الفندق لإزالة التعب بإشراف وقيادة الجهاز الفني المكون من الثنائي ” فوزى العيساوى ” و ” أبوبكر بانى ” وبحضور اللاعبين المحليين الذين وقع عليهم الاختيار.

وتنطلق التدريبات الفعلية بداية من يوم غد السبت على فترتين صباحية ومسائية وسيستمر معسكر المنتخب الذي اقتصر على اللاعبين المحليين حتى يوم 23 من شهر فبراير الجاري .

