طائرة السويحلي تحقق الفوز “عربيا”

تجاوز فريق السويحلي للكرة الطائرة نظيره غاز الجنوب العراقي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في أول مباراة له في البطولة العربية بنسختها السابعة والثلاثين التي تقام في ضيافة نادي الترجي للموسم الثاني على التوالي.

ونجح السويحلي في حسم الأشواط الثلاثة وخسارة شوط وحيد بخمس وعشرين نقطة مقابل عشرين ليبدأ مشواره في البطولة بالصورة المطلوبة.

ويواجه السويحلي مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا المجمع البترولي الجزائري على أن يلتقي الأحد فريق الاتحاد السعودي المرشح لبلوغ الدور القادم أيضا.

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