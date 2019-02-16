اخبار الرياضة

طائرة السويحلي تحقق الفوز “عربيا”

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجاوز فريق السويحلي للكرة الطائرة نظيره غاز الجنوب العراقي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في أول مباراة له في البطولة العربية بنسختها السابعة والثلاثين التي تقام في ضيافة نادي الترجي للموسم الثاني على التوالي.

ونجح السويحلي في حسم الأشواط الثلاثة وخسارة شوط وحيد بخمس وعشرين نقطة مقابل عشرين ليبدأ مشواره في البطولة بالصورة المطلوبة.

ويواجه السويحلي مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا المجمع البترولي الجزائري على أن يلتقي الأحد فريق الاتحاد السعودي المرشح لبلوغ الدور القادم أيضا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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