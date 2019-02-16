مهاجم نيجيري يعزز صفوف الأنوار

ضم فريق الأنوار إلى صفوفه المحترف النيجيري سيث تشوكو كاديبيا الذي يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما قادما من فريق جلاكسي اف سي النيجري.

وسبق للمهاجم النيجيري تمثيل منتخب بلاده تحت عشرين عاما ويعدّ إضافة مهمّة لفريق الأنوار الباحث عن أول ثلاث نقاط له في الدوري بعد موجة من التعثرات في الأسابيع الماضية.

ويتواجد الأنوار في المركز الأخير ضمن المجموعة الأولى بدون أي نقطة بعد مرور سبع جولات على بداية الدوري.

ويبدأ اللاعب النيجيري مشواره رفقة الأنوار في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز حسب لائحة انتقالات اللاعبين في ليبيا.

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