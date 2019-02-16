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مهاجم نيجيري يعزز صفوف الأنوار

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضم فريق الأنوار إلى صفوفه المحترف النيجيري سيث تشوكو كاديبيا الذي يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما قادما من فريق جلاكسي اف سي النيجري.

وسبق للمهاجم النيجيري تمثيل منتخب بلاده تحت عشرين عاما ويعدّ إضافة مهمّة لفريق الأنوار الباحث عن أول ثلاث نقاط له في الدوري بعد موجة من التعثرات في الأسابيع الماضية.

ويتواجد الأنوار في المركز الأخير ضمن المجموعة الأولى بدون أي نقطة بعد مرور سبع جولات على بداية الدوري.

ويبدأ اللاعب النيجيري مشواره رفقة الأنوار في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز حسب لائحة انتقالات اللاعبين في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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