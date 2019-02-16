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طائرة الأهلي بنغازي للأواسط تتجاوز الاتحاد المصراتي

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فريق الأهلي بنغازي للكرة الطائرة لفئة الأواسط من تحقيق فوز جديد في تجمع نهائيات ليبيا للكرة الطائرة على حساب الاتحاد المصراتي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وحسم الأهلي الشوط الأول بخمس وعشرين نقطة مقابل ثلاث وعشرين وعاد ليتألق في الشوط الثاني ويحسمه بخمس وعشرين نقطة مقابل اثنتين وعشرين وعاد الاتحاد المصراتي في الشوط الثالث وقلص الفارق بخمس وعشرين نقطة مقابل اثنتين وعشرين وفي الشوط الرابع عادل الاتحاد المصراتي الكفة بخمس وعشرين نقطة مقابل عشرين وفي الخامس والأخير حسم الأهلي المواجهة بخمس عشرة نقطة مقابل تسع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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