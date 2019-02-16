طائرة الأهلي بنغازي للأواسط تتجاوز الاتحاد المصراتي

تمكن فريق الأهلي بنغازي للكرة الطائرة لفئة الأواسط من تحقيق فوز جديد في تجمع نهائيات ليبيا للكرة الطائرة على حساب الاتحاد المصراتي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وحسم الأهلي الشوط الأول بخمس وعشرين نقطة مقابل ثلاث وعشرين وعاد ليتألق في الشوط الثاني ويحسمه بخمس وعشرين نقطة مقابل اثنتين وعشرين وعاد الاتحاد المصراتي في الشوط الثالث وقلص الفارق بخمس وعشرين نقطة مقابل اثنتين وعشرين وفي الشوط الرابع عادل الاتحاد المصراتي الكفة بخمس وعشرين نقطة مقابل عشرين وفي الخامس والأخير حسم الأهلي المواجهة بخمس عشرة نقطة مقابل تسع.

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