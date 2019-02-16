 (شاهد الصور) تدريبات فرسان المتوسط بمعسكر تونس استعداداً لمواجهة جنوب أفريقيا

تونس-العنوان

باشرت بعثة فرسان المتوسط أولى تدريباتها داخل صالة الألعاب الرياضية بفندق “المرادي” بالعاصمة تونس ضمن معسكرها التدريبي الذي سيستمر 15 يوما استعداد للمباراة الحاسمة أمام منتخب جنوب أفريقيا في مارس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019.

وتتلخص مهمة المنتخب الوطني بضرورة الفوز واقتناص الثلاث نقاط للوصول إلى النقطة العاشرة ليتجمد رصيد منتخب جنوب أفريقيا عند النقطة التاسعة ليتراجع للمركز الثالث ليحتل فرسان المتوسط المرتبة الثانية لحسم التأهل رسميا إلى بطولة الأمم الأفريقية 2019 المقررة بمصر.

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