الأهلي بنغازي يهزم النصر في دربي اليد

أخبار ليبيا 24 – خاص

واصل فريق كرة اليد بنادي الأهلي بنغازي أمس الجمعة، صدارته للمجموعة، عقب تفوقه على غريمه التقليدي النصر بفارق هدف وحيد.

وجاءت النتيجة (20 – 19)، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية صالة نادي النجمة، بمدينة بنغازي.

وتأخرت المباراة عن موعدها بسبب انقطاع الكهرباء، إلا أنها جاءت مثيرة في أغلب أوقاتها، وانتهى شوطها الأول لمصلحة النصر بنتيجة 12 مقابل 7.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة، بعد تفوقه في 4 مباريات، فيما لايزال النصر برصيده السابق 5 نقاط .

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