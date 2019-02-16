طائرة السويحلي تهزم غاز الجنوب العراقي

أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق السويحلي الليبي، الفوز على غاز الجنوب العراقي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط في قاعة رادس بالعاصمة التونسية في افتتاح مشاركته ببطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ37.

وانتهى الشوط الأول من المباراة لصالح السويحلي بنتيجة (25-23)، وعدل غاز الجنوب النتيجة في الشوط الثاني بتفوقه (25-23)، وعاد السويحلي للمباراة، وتفوق في الشوط الثالث (25-20)، وفي الشوط الرابع جاءت النتيجة (25-21).

وينظم البطولة فريق الترجي التونسي والتي تستمر حتى 24 من شهر فبراير الجاري، ويشارك فيها 18 فريقًا، قُسمت على 4 مجموعات.

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