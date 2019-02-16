المنتخب الوطني يبدأ معسكره في العاصمة التونسية

أطلق المنتخب الوطني لكرة القدم معسكره في العاصمة التونسية بتدريبات خفيفة بحضور كافة اللاعبين المحليين.

المنتخب باشر المعسكر بتدريبات خفيفة في صالة الألعاب الرياضية على أن يخوض فرسان المتوسط اليوم أول مران لهم بإشراف المدربين فوزي العيساوي وأبو بكر باني اللذين يسعيان لاختيار الأجهز بدنيا من اللاعبين المحليين قبل انتهاء التجمع نهاية الأسبوع الجاري، يأتي هذا ضمن خطة الجهاز الفني لمباراة جنوب إفريقيا في الثاني والعشرين من مارس القادم على أن يخوض المنتخب معسكرا ثانيا قبل أيام من المباراة بحضور اللاعبين المحترفين.

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