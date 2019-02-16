قائمة بـ”أبطال لعبة فيفا 2019″

كشفت شركة EAsports عن قائمة أكثر عشرة لاعبي العالم تقييماً في لعبة فيفا 19 وهي أحدث نسخة من اللعبة الرياضية وأشهر لعبة كرة قدم في العالم.

ويتم تقييم اللاعبين في العالم وفقاً لعدة معايير مثل السرعة، دقة التمرير، دقة التسديد، السيطرة على الكرة، المهارة، الدفاع، وغيرها.

وخلت المراتب العشرة الأولى من اللاعب محمد صلاح الذي حل في المرتبة 27، بينما العربي الثاني الذي تواجد في القائمة كان مهدي بنعطية بالمرتبة 78، بينما رياض محرز في المرتبة 99.

وإليك أكثر 10 لاعبين تقييماً في اللعبة:

10- توني كروس

العقل المفكر لفريق ريال مدريد، كروس يعتبر من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، يتميز بدقة التمريرات البعيدة والتي تفتح عرض الملعب وتنقل الهجمات من جهة لجهة، كما يتميز بالدقة في التسديدات منذ كان لاعباً في باير ليفركوزن وبايرن ميونخ.

9- ديفيد دي خيا

كانت المفاجأة بتواجد الحارس الدولي الإسباني لفريق مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا ضمن هذه القائمة على حساب لاعبين آخرين وحراس، ولعل إصابة الحارس الألماني مانويل نوير وغيابه العام الماضي عن الملاعب سمحت لدي خيا التواجد هنا خاصة مع تألقه اللافت مع فريقه.

8- لويس سواريز

المهاجم القوي في منظومة فريق برشلونة، اللاعب الذي يتسبب بالإزعاج لكافة الخصوم مع تحركاته القوية وتسديداته الصعبة وتمركزه المُرهق للمدافعين.

7- سيرجيو راموس

وهو المدافع الوحيد في هذه القائمة، واستطاع راموس أن يكون ضمن الأفضل في اللعبة مع قوته البدنية وتمركزه الدفاعي السليم واتقانه للكرات الهوائية في الجانبين الدفاعي والهجومي.

6- إيدين هازارد

أحد أفضل لاعبي العالم، وتألق بشدة في بطولة كأس العالم مع منتخب بلجيكا، ويمتلك هازارد سرعة هائلة وتحكم عالٍ بالكرة، ومهارات فردية تُرهق المدافعين.

5- كيفن دي بروين

البلجيكي الثاني في هذه القائمة، ويُعدّ أحد أفضل لاعبي العالم في مركز صناعة الأهداف، يمتلك دقة هائلة في التمريرات الصعبة وغير المتوقعة بالنسبة للخصوم وسرعة كبيرة ومهارة في التحرك بدون كرة، وهو أحد أفضل لاعبي العالم في مركزه.

4- لوكا مورديتش

رغم تقييمه المتوسط في التسديدات، إلا أن السيطرة على الكرة والمهارة والتمركز السليم يجعل من مودريتش صاحب الترتيب الرابع وهو الفائز بالكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

3- نيمار

وهو ثاني أعلى لاعب في المهارة بتقييم المهارة الفردية، ولم يتردد القائمون على اللعبة بوضعه في المركز الثالث في القائمة مع مهاراته واختراقاته وذكائه.

2- ليونيل ميسي

تم تقييم ميسي كأفضل لاعب في معيار المهارة الفردية مع نسبة “96” لكن ذلك لم يكفِ لوضعه في قائمة الأفضل بالعالم وحصوله على درجة “94” مع تقييم مرتفع جداً في التمريرات.

1- كريستيانو رونالدو

وضعت اللعبة رونالدو في المركز الأول متفوقاً بدرجة واحدة عن ميسي (95) ، وكانت أقوى مهارات اللاعب في معيار دقة التسديد.

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