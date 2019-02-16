اخبار الرياضة

المنتخب يجري مرانه الأول ونشنوش أبرز الغائبين

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهى منتخبنا الوطني حصته التدريبية الأولى في معسكره الخارجي بتونس تحضيرا لمواجهة جنوب أفريقيا الشهر المقبل

على الملعب الجانبي في رادس انطلقت الحصة الأولى لفرسان المتوسط تحت إشراف المدرب الوطني فوزي العيساوي والمدير الفني أبوبكر باني وبحضور جميع اللاعبين باستثناء الحارس محمد نشنوش والذي يغيب عن تجمع المنتخب لظروف عائلية، التمرين الأول تابع فيه الكادر الفني جميع اللاعبين المحليين وذلك للوقوف على إمكانياتهم الفنية والبدنية، وعلمت 218 إن إدارة المنتخب لم تحدد حتى الآن أي مباراة ودية لفرسان المتوسط

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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