المنتخب يجري مرانه الأول ونشنوش أبرز الغائبين

أنهى منتخبنا الوطني حصته التدريبية الأولى في معسكره الخارجي بتونس تحضيرا لمواجهة جنوب أفريقيا الشهر المقبل

على الملعب الجانبي في رادس انطلقت الحصة الأولى لفرسان المتوسط تحت إشراف المدرب الوطني فوزي العيساوي والمدير الفني أبوبكر باني وبحضور جميع اللاعبين باستثناء الحارس محمد نشنوش والذي يغيب عن تجمع المنتخب لظروف عائلية، التمرين الأول تابع فيه الكادر الفني جميع اللاعبين المحليين وذلك للوقوف على إمكانياتهم الفنية والبدنية، وعلمت 218 إن إدارة المنتخب لم تحدد حتى الآن أي مباراة ودية لفرسان المتوسط

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