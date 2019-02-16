العرفي والتاورغي يعودان من الإصابة

عاد ثنائي الأهلي بنغازي عبدالله العرفي صانع الألعاب والمهاجم محمد التاورغي إلى بنغازي بعد رحلة العلاج التي استمرت لمدة أيام في تونس.

وقال طبيب الفريق ياسين النواري إن الفريق يعاني من غياب العرفي وبودبوس والتاورغي لكن الأول والأخير أنجزا المهمة الأخيرة من العلاج قبل العودة مجددا وتدعيم صفوف الأهلي في الاستحقاقات المقبلة.

وتفوق الأهلي في مباراته الأخيرة على حساب التحدي في الجولة السابعة من الممتاز بهدفين مقابل هدف في أول مباراة تقام على ملعب بنينا بعد إعادة افتتاحه ليصل رصيده من النقاط إلى اثنتي عشرة نقطة ليواصل الزحف نحو الصدارة.

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