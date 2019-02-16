براعم النضال كاباو يستعدون للبطولة التنشيطية

أجسام صغيرة تتحرك أمامك فتبعث بالنفس الأمل في مستقبل واسع الأفق، براعم نادي النضال بكاباو فريق كرة قدم يستعدون للمشاركة في البطولة التنشيطية التي ينظمها نادي الزدهار بمدينة القلعة على مستوى منطقة جبل نفوسة

تدريبات جدية ومكثفة على قدر طاقة التحمل لهؤلاء الأطفال الذين يستعدون بكل عزم لملاقاة نظرائهم ولخط السطور الأولى في حياة ستكون مليئة بالتحدي والنجاحات رغم قلة الإمكانات وغياب الدعم والمساعدات

عيون بريئة تتطلع لغد أفضل وتضمر أحلاما ربما تكون أكبر من حجمها لكن السؤال هنا هل الاستجابة ممكنة وهل ستجد من يؤمن بها ويحتضن ويساند

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