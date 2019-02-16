الأهلي بنغازي يتجاوز النصر في ديربي اليد

فاز الأهلي بنغازي على جاره النصر بتسعة عشر هدفا مقابل عشرين ضمن الدوري المحلي لكرة اليد في جولته الرابعة في ديربي ساخن لم تنقصه سوى أهازيج الجماهير التي خلت منه صالة نادي النجمة

الشوط الأول عرف دخولا قويا من لاعبي الأهلي الذين استغلوا كل الجهات وبدؤوا بتسجيل الأهداف عن طريق الأجنحة مبتعدين في النتيجة بفارق وصل حتى خمسة أهداف خلال الثلاثين دقيقة الأولى

الفترة الثانية عادت سواعد النصر لتصوب نحو مرمى الجار، وقامت بتقليص الفارق وابتعدت بالنتيجة لكن ليس بكثير، الشيء الذي مكن الأهلاوية من الرجوع وأخذ الأسبقية بفارق هدف وظل السجال هكذا حاميا ومشوقا حتى آخر اللحظات لتنتهي المباراة بعشرين مقابل تسعة عشر

فرحة كبيرة ومستحقة للأهلي الذي لم يتعثر أبدا منذ بداية البطولة بتحقيق فوزه الرابع على التوالي وبتصدره الترتيب جامعا اثنتي عشرة نقطة

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