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الأهلي بنغازي يتجاوز النصر في ديربي اليد

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز الأهلي بنغازي على جاره النصر بتسعة عشر هدفا مقابل عشرين ضمن الدوري المحلي لكرة اليد في جولته الرابعة في ديربي ساخن لم تنقصه سوى أهازيج الجماهير التي خلت منه صالة نادي النجمة

الشوط الأول عرف دخولا قويا من لاعبي الأهلي الذين استغلوا كل الجهات وبدؤوا بتسجيل الأهداف عن طريق الأجنحة مبتعدين في النتيجة بفارق وصل حتى خمسة أهداف خلال الثلاثين دقيقة الأولى

الفترة الثانية عادت سواعد النصر لتصوب نحو مرمى الجار، وقامت بتقليص الفارق وابتعدت بالنتيجة لكن ليس بكثير، الشيء الذي مكن الأهلاوية من الرجوع وأخذ الأسبقية بفارق هدف وظل السجال هكذا حاميا ومشوقا حتى آخر اللحظات لتنتهي المباراة بعشرين مقابل تسعة عشر

فرحة كبيرة ومستحقة للأهلي الذي لم يتعثر أبدا منذ بداية البطولة بتحقيق فوزه الرابع على التوالي وبتصدره الترتيب جامعا اثنتي عشرة نقطة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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