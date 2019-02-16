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برشلونة يستقبل بلد الوليد وعينه على النقاط 3

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيفتح الكامب نو أبوابه مساء اليوم لاستضافة بلد الوليد الذي سيواجه صاحب الدار زعيم الليغا برشلونة ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم

برشلونة الساعي لعودة خطف النقاط الثلاثة كاملة بعد أن اكتفى في آخر مباراتين أمام بلباو وفالنسيا بحصد نقطتين فقط سيحاول إثبات علو كعبه على ضيفه وزيارة شباكه مبكرا خاصة بعد دنو الغريم التقلدي ريال مدريد من القمة وملاحقته المباشرة

مباراة مهمة لفالفيردي الذي جدد عقده مع البلوغرانا والذي تنتظره مواجهات حامية الوطيس الأسبوع المقبل ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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