برشلونة يستقبل بلد الوليد وعينه على النقاط 3

سيفتح الكامب نو أبوابه مساء اليوم لاستضافة بلد الوليد الذي سيواجه صاحب الدار زعيم الليغا برشلونة ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم

برشلونة الساعي لعودة خطف النقاط الثلاثة كاملة بعد أن اكتفى في آخر مباراتين أمام بلباو وفالنسيا بحصد نقطتين فقط سيحاول إثبات علو كعبه على ضيفه وزيارة شباكه مبكرا خاصة بعد دنو الغريم التقلدي ريال مدريد من القمة وملاحقته المباشرة

مباراة مهمة لفالفيردي الذي جدد عقده مع البلوغرانا والذي تنتظره مواجهات حامية الوطيس الأسبوع المقبل ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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