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لماذا اعتذر بيب غوارديولا للجزائري محرز؟

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي اعتذاره للاعب فريقه الجزائري رياض محرز بسبب عدم إشراكه لمدة أكثر خلال المباريات التي خاضها السيتي في الفترة الماضية

وأكد بيب أن النجم الجزائري غير مذنب إطلاقا وعزا السبب في عدم إقحامه دقائق أكثر في المواجهات له شخصيا، معربا عن حزنه لذلك، لكنَّ المدير الفني الإسباني أوضح أنّ سبب تصرفه مع محرز هو وجود لاعبين من طراز رفيع مثل رحيم سترلينج وليروي ساني وبرناردو سيلفا الذين تألقوا بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة الشيء الذي حرم رياض من اللعب مدة أطول

وأشاد غوارديولا برياض محرز معترفا أنه شخص تسعد بصحبته لكنه ليس لطيف معه بسبب عدم منحه دقائق كافية للعب رغم تمرّنه بشكل مكثف ونسق عال

من جانبه لم يبد اللاعب الجزائري أي امتعاض من الوضع الحالي حيث جاء للفريق من ليستر كأساسي ضمن تشكيلة السيتي في صفقة بلغت 60 مليون جنيه إسترليني أي 77.36 مليون دولار

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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