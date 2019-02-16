لماذا اعتذر بيب غوارديولا للجزائري محرز؟

قدم بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي اعتذاره للاعب فريقه الجزائري رياض محرز بسبب عدم إشراكه لمدة أكثر خلال المباريات التي خاضها السيتي في الفترة الماضية

وأكد بيب أن النجم الجزائري غير مذنب إطلاقا وعزا السبب في عدم إقحامه دقائق أكثر في المواجهات له شخصيا، معربا عن حزنه لذلك، لكنَّ المدير الفني الإسباني أوضح أنّ سبب تصرفه مع محرز هو وجود لاعبين من طراز رفيع مثل رحيم سترلينج وليروي ساني وبرناردو سيلفا الذين تألقوا بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة الشيء الذي حرم رياض من اللعب مدة أطول

وأشاد غوارديولا برياض محرز معترفا أنه شخص تسعد بصحبته لكنه ليس لطيف معه بسبب عدم منحه دقائق كافية للعب رغم تمرّنه بشكل مكثف ونسق عال

من جانبه لم يبد اللاعب الجزائري أي امتعاض من الوضع الحالي حيث جاء للفريق من ليستر كأساسي ضمن تشكيلة السيتي في صفقة بلغت 60 مليون جنيه إسترليني أي 77.36 مليون دولار

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية