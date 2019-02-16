فريق القرضابيّة يتوّج بلقب خماسيات المنطقة الجنوبية 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

توج فريق القرضابية بسبها، بلقب بطولة المنطقة الجنوبية لكرة القدم الخماسية،داخل الصالات.

وجاء تتويج القرضابية، بعد فوزه فى اللقاء النهائي على نظيره العلا 6-1 .

هذا وسيتأهل الفريقان، إلى نهائيات البطولة على مستوى المناطق المتقاربة .

وكان فريق النهضة، قد تحصل على المركز الثالث، بعد فوزه على المهدية بركلات الترجيح 5-3 .

ومن جهة أخرى، توج لاعب فريق المهدية “أحمد مختار” بكأس هداف البطولة برصيد 16 هدف .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24