أخبار ليبيا 24 – خاصّ
توج فريق القرضابية بسبها، بلقب بطولة المنطقة الجنوبية لكرة القدم الخماسية،داخل الصالات.
وجاء تتويج القرضابية، بعد فوزه فى اللقاء النهائي على نظيره العلا 6-1 .
هذا وسيتأهل الفريقان، إلى نهائيات البطولة على مستوى المناطق المتقاربة .
وكان فريق النهضة، قد تحصل على المركز الثالث، بعد فوزه على المهدية بركلات الترجيح 5-3 .
ومن جهة أخرى، توج لاعب فريق المهدية “أحمد مختار” بكأس هداف البطولة برصيد 16 هدف .
فريق القرضابيّة يتوّج بلقب خماسيات المنطقة الجنوبية
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
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