حقق ميلان الإيطالي فوزا مهما على أتالانتا بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي

ريمو فريلير، تقدّم لأتالانتا بالهدف الوحيد، في الدقيقة 33، قبل أن يعود ميلان ويمطر شباك خصمه بثلاثة أهداف عن طريق كريستوف بيونتيك في الدقيقتين 46 و61 وهاكان كالهانوجلو في الدقيقة 55.

وحافظ ميلان على المركز الرابع بـ 42 نقطة، بينما ظَلّ أتالانتا عند 38 نقطة، في المركز الخامس

