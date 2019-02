انتزع برشلونة فوزا صعبا من ضيفه بلد الوليد، بهدف مقابل صفر، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليجا الإسبانية

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44، من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 54 في الصدارة، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة في المركز الـ15

