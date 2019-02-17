اتحاد الطائرة يحدد موعد الرباعي

حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة موعد انطلاق المرحلة الأولى ضمن الدوري الليبي للكرة الطائرة.

وتم تحديد التاسع من مارس المقبل موعدا لانطلاق المرحلة الأولى في بطولة ليبيا التي ستحتضنها القاعة الكبرى في العاصمة طرابلس.

وستقام المراحل بنظام التجمع حيث ستلعب مباريات الذهاب فقط، فيما سيتوج باللقب الفريق الأكثر حصداً للنقاط من التجمعين، حيث سيكون تجمع المرحلة الثانية بقاعة مصراتة انطلاقاً من التاسع عشر من مارس المقبل قبيل اختتام البطولة.

وتأهلت أندية السويحلي والأهلي طرابلس والنصر إضافة إلى الاتحاد المصراتي إلى الدور الرباعي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية