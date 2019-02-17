أواسط السويحلي تتخطى الاتحاد المصراتي

تجاوز السويحلي جاره وغريمه الاتحاد المصراتي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن نهائيات بطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة لفئة الأواسط تحت تسعة عشر عاما والتي احتضنتها قاعة طرابلس الكبرى.

ورغم تقدم الاتحاد المصراتي في الشوط الأول بخمس وعشرين مقابل اثنتين وعشرين، فإن أواسط السويحلي عاد ليسيطر على المباراة حيث أنهى الشوط الثاني بخمس وعشرين مقابل ثلاث عشرة، فيما تجاوزه في الشوط الثالث بفارق إحدى عشرة نقطة بخمس وعشرين مقابل أربع عشرة، قبل أن يختتم المباراة بفوزه في الشوط الرابع بخمس وعشرين مقابل تسع عشرة.

ليتصدر السويحلي الترتيب برصيد تسع نقاط ليواصل مشوار الدفاع عن لقبه الموسم الماضي والذي لعب بمدينة بنغازي

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