فافرينكا ومونفيس في نهائي روتردام

تأهل السويسري ستان فافرينكا والفرنسي غايل مونفيس إلى نهائي بطولة روتردام المفتوحة للتنس.

وبلغ الفرنسي مونفيس النهائي بعد إقصائه الروسي دانييل ميدفيديف رغم تأخره في المجموعة الأولى بأربعة مقابل ستة، لكنه عاد في المجموعتين الثانية والثالثة بستة لثلاثة وستة مقابل أربعة، في ساعتين وثماني دقائق، من جانبه تأهل فافرينكا إلى النهائي بعدما تجاوز الياباني كي نشيكوري بمجموعتين لمجموعة واحدة في مباراة استغرقت قرابة ساعتين وثلاث عشرة دقيقة.

ليتلقي اللاعبان في المباراة النهائية حيث تواجها خمس مرات سابقة كان الفوز من نصيب فافرينكا في ثلاث منها بينما تغلب مونفيس في مباراتين.

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