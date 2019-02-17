جولة جديدة من دوري الدرجة الأولى

تجرى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع لقاءات الجولة الثالثة لمسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

ففي المجموعة الأولى يلتقي الهلال سبها مع الشرارة والمهدية مع النهضة والقرضابية مع الأمل بأوباري

وفي المجموعة الثانية يتبارى أساريا مع الترسانة والمجد مع النصر زليتن وترهونة مع الوفاق صبراته

بينما في المجموعة الثالثة يواجه الجمارك منافسه الشرطة ويستضيف التصدي فريق الملعب الليبي ويرحل أبي الأشهر لملاقاة المستقبل بالجميل ويستقبل الظهرة ضيفه الجزيرة

أما في المجموعة الرابعة يحل النجمة ضيفاً على الوفاق أجدابيا ويصطدم الطيران بنجوم بنغازي ويلتقي الوحدة العربية مع جاره بنغازي الجديدة ويستضيف المروج شمال بنغازي.

وفي المجموعة الخامسة والأخيرة يلتقي الصقور مع نسور مرتوبة والمختار طبرق مع الأفريقي بينما يواجه الأندلس منافسه القيروان.

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