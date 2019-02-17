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جولة جديدة من دوري الدرجة الأولى

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجرى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع لقاءات الجولة الثالثة لمسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

ففي المجموعة الأولى يلتقي الهلال سبها مع الشرارة والمهدية مع النهضة والقرضابية مع الأمل بأوباري

وفي المجموعة الثانية يتبارى أساريا مع الترسانة والمجد مع النصر زليتن وترهونة مع الوفاق صبراته

بينما في المجموعة الثالثة يواجه الجمارك منافسه الشرطة ويستضيف التصدي فريق الملعب الليبي ويرحل أبي الأشهر لملاقاة المستقبل بالجميل ويستقبل الظهرة ضيفه الجزيرة

أما في المجموعة الرابعة يحل النجمة ضيفاً على الوفاق أجدابيا ويصطدم الطيران بنجوم بنغازي ويلتقي الوحدة العربية مع جاره بنغازي الجديدة ويستضيف المروج شمال بنغازي.

وفي المجموعة الخامسة والأخيرة يلتقي الصقور مع نسور مرتوبة والمختار طبرق مع الأفريقي بينما يواجه الأندلس منافسه القيروان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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