اخبار الرياضة

تحديد موعد بطولة ليبيا الأولى “للكايت بورينج”

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية، اليوم الأحد، عن إقامة بطولة الكايت بوردينج التمهيدية للمناطق في الثامن عشر من فبراير الجاري.

وأكدت اللجنة الفنية بأن بطولة ليبيا الأولى للكايت بوردينج ستنطلق في طرابلس مطلع شهر مارس المقبل لاختيار المنتخب الوطني لسنة 2019.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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