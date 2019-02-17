تحديد موعد بطولة ليبيا الأولى “للكايت بورينج”

طرابلس-العنوان

أعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية، اليوم الأحد، عن إقامة بطولة الكايت بوردينج التمهيدية للمناطق في الثامن عشر من فبراير الجاري.

وأكدت اللجنة الفنية بأن بطولة ليبيا الأولى للكايت بوردينج ستنطلق في طرابلس مطلع شهر مارس المقبل لاختيار المنتخب الوطني لسنة 2019.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية