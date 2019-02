قام كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بالاحتفال بمئوية غير اعتيادية، قبل مباراة فريقه أمام سانت إيتيان اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

حيث نشر اللاعب البالغ 20 عاماً صورة له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل فيها قميصاً يحتفل به بإحراز 100 هدف خلال الحصص التدريبية مع الفريق الباريسي.

هذا وعلق مبابي على الصورة قائلاً:

“100 هدف في التمرينات، نعم السخرية لا تقتل”.

ويخوض نجم بي إس جي، موسمه الثاني مع الفريق قادماً من موناكو، وشارك مع الفريق في 72 مباراة في مختلف المسابقات محرزا 44 هدفا.

كما ساهم مبابي في تحقيق فوز مهم على مانشستر يونايتد الإنجليزي في عقر داره أولد ترافورد بنتيجة 2-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان من نصيبه الهدف الثاني.

من جهة أخرى يحتل نجم موناكو السابق، صدارة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 18 هدفاً، متفوقاً على زميله في الفريق إدينسون كافاني صاحب المركز الثاني في القائمة برصيد 17 هدفاً.

The post مبابي يحتفل بتحقيقه لـ100 هدف خلال تمريناته مع باريس سان جيرمان appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا