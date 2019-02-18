المنتخب الوطني يلتقي الأفريقي التونسي وديا

يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية تجمعه بالأفريقي التونسي غدا في ملعب الشاذلي زويتن ضمن تحضيراته لمواجهة جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 في مصر.

وستشارك في المباراة الأسماء المحلية التي تم استدعاؤها من قبل الجهاز الفني بقيادة العيساوي وباني حتى يتم الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين لهذا الاستحقاق المهم.

ويختتم المعسكر الحالي للمنتخب الوطني يوم الثالث والعشرين من شهر الحالي حتى يفسح المجال للجنة المسابقات لتستكمل مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز الذي وصل لجولته السابعة.

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