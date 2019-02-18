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رئيس اتحاد الكرة يجتمع بالجهاز الفني والإداري للمنتخب

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني للاطمئنان على سير التحضيرات التي تسبق مواجهة المنتخب الوطني وجنوب أفريقيا لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

وتابع الشلماني مع الجهاز الإداري للمنتخب جميع أخبار اللاعبين المحترفين بغية تسهيل إجراءتهم حتى يكونوا جاهزين قبل الموعد المرتقب في نهاية شهر مارس القادم.

ووعد الشلماني من خلال الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة الجهاز الفني والإداري بتقديم جميع التسهيلات الممكنة للفرسان خلال المدة الحالية حتى تسير التحضيرات بالصورة المناسبة.

ويقام المعسكر الحالي للمنتخب الوطني في تونس لمدة ثمانية أيام على أن يختتم في الثالث والعشرين من الشهر الحالي ويعود اللاعبون إلى ليبيا لاستكمال بقية جولات الدوري الممتاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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