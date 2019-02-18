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الأهلي طرابلس يلتقي الأهلي المصراتي وديا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستضيف الأهلي طرابلس الخميس المقبل فريق الأهلي المصراتي وديا على أرضية ملعب طرابلس الدولي بحضور الجمهور في تمام الساعة الثالثة والنصف، ضمن تحضيراته لبقية جولات الدوري الممتاز.

ويحاول الجهاز الفني لفريق الأهلي طرابلس الوصول لأقصى درجات الجاهزية والاستفادة من التوقف المؤقت للدوري الممتاز نظرا لالتزام المنتخب الوطني بخوض معسكر قصير في تونس تحضيرا لمواجهة جنوب أفريقيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

ويتواجد الأهلي طرابلس في المركز الرابع في فرق المجموعة الثانية للدوري الممتاز برصيد إحدى عشرة نقطة جمعها من سبع مباريات لعبها في الدوري الممتاز كان آخرها أمام المدينة وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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