أرسن فينغر: رفضتُ ريال مدريد.. ومستقبلي مجهول 

غادر المدرب الفرنسي أرسن فنغر أرسنال أواخر الموسم الماضي بعد 22 سنة قضاها داخل النادي على رأس الفريق الأول لكرة القدم، وفي حديث أجراه لكاي سبورت تمنى المدير الفني العاطل عن العمل في الوقت الحالي أن يعود لنقطة البداية، بداية هذه السنة.

صاحب الـ 69 عاما بعيد عن الميدان منذ خروجه من ستاد الإمارات رغم العروض التي تلقاها طوال هذه المدة، وصرّح أن مستقبله مجهول ليس فقط للناس حتى بالنسبة له أيضا، وأثنى فينغر على الأيام التي عاشها بعيدا عن المعشب الأخضر إذ كان سعيدا بتفاصيل الحياة اليومية العادية التي سنحت له أن يسافر بكل حرية وبعيدا عن الضغط النفسي لكن في نفس الوقت اشتاق للمنافسة على حد تعبيره.

ولئن كان الفرنسي واضحا عندما سئل عن مواصلة مشواره في كرة القدم عندما قال إن هذا مفروغ منه إلا أن الشيء الذي لم يحدده بعد هو إن كان سيواصل المسيرة كمدرب أم أنه سيشغل منصبا ثانويا بعيدا عن الأضواء.

وأوضح فينغر أنه رفض تدريب العديد من الأندية بيد أنه لم ينسَ وظيفته الرئيسية التي تحتم عليه بالأساس مساعدة الناس في اكتشاف أفضل ما لديهم وإبرازه، وهو ينوي المواصلة بيد أن ما يجهله إلى الآن هي الطريقة وكيف ومتى.

مدرب الأرسنال السابق صرح أنه رفض تدريب ريال مدريد أكثر من مرة، بل وأكثر من ذلك حين أعرب عن رغبته بالبقاء في لندن عوض الرحيل إلى إسبانيا للانضمام إلى العملاق الملكي.

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