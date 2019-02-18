قمة مرتقبة بين تشلسي ومانشستر يونايتد

قمة من العيار الثقيل سيكون ملعب ستامفورد بريدج في إحدى أرقى مناطق العاصمة لندن مسرحا لها.

تشيلسي من أجل تجاوز العثرات في الدوري ومانشستر يونايتد لأجل نسيان باريس سان جيرمان هكذا سيدخل الفريقان موقعة الدور الخامس من الاتحاد الإنجليزي.

المواجهات المباشرة بين الفريقين ترجح كفة تشيلسي، إذ تقابل الفريقان خمس مرات في هذه المسابقة تأهل من خلالها البلوز أربع مرات مقابل مرة واحدة فقط للشياطين الحمر.

ولكن يونايتد اليوم مختلف تحت قيادة سولشكاير خاصة أن لاعبيه كشروا عن أنيابهم في البريمير ليغ، أضف إلى ذلك أن المدرب النرويجي أخذ وعودا من إدارة المانيو من أجل استمراره كمدرب حتى الموسم المقبل.

في المقابل سيسعى مدرب البلوز ماوريسيو ساري لمصالحة الجماهير اللندنية بإزاحة مانشستر يونايتد وتأكيد تفوق البلوز على الشياطين الحمر أيضا لتأكيد علو كعب المدرسة الإيطالية في الملاعب الإنجليزية.

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