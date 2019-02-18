لهذه الأسباب تغيب نشنوش عن معسكر فرسان المتوسط !

تونس-العنوان

قال المدير الإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم،سالم صولة إن ظروف عائلية منعت حارس عرين الفرسان والأهلي طرابلس محمد نشنوش من حضور المعسكر الذي يضم 23 لاعبا محليا.

وأكد صولة أن معسكر فرسان المتوسط الذي بدأ السبت الماضي سيستمر لمدة أسبوع سيخوض خلاله الفريق تدريبات على فترتين صباحية ومسائية.

وأضاف صولة بحسب المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة أن المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب، سيضع بعدهما الجهاز الفني يده،على التشكيل الأساسي للفريق أمام جنوب أفريقيا.

ويستعد المنتخب الوطني لمباراة فاصلة أمام جنوب أفريقيا،يوم 23 مارس المقبل بتونس،في الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.

وسيلعب المنتخب الوطني المباراة بفرصة الفوز فقط ليتأهل إلى نهائيات البطولة،حيث يملك سبع نقاط في المركز الثالث بعد جنوب أفريقيا صاحب التسع نقاط في المركز الثاني،فيما ضمن منتخب نيجيريا التأهل بعشر نقاط وله مباراة مع سيشل المتذيل بنقطة واحدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية