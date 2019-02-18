السويحلي بطلا لأواسط الطائرة للمرة الثالثة على التوالي

توج فريق أواسط السويحلي ببطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 19 عاما بعدما تغلب على المروج بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد .

وأنهى السويحلي الشوط الأول بتقدمة 25-12 لكنه تعثر في الشوط الثاني 25-22 للمروج ، ليعود أواسط السويحلي وينهي الشوط الثالث والرابع حيث انتهى الشوط الثالث 25-18 والرابع 25-19 ، ليسجل السويحلي فوزه الخامس على التوالي ليتصدر الترتيب برصيد خمس عشرة نقطة ليتوج الفريق بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

من جانبه تحصل اللاعب ثوبان علي شاحوت على جائزة أفضل لاعب شامل في البطولة، فيما كان أفضل لاعب معد في البطولة من نصيب منذر الطيب شاحوت، واختارت اللجنة المنظمة للبطولة علي محمد الأشلم ليكون أفضل ليبرو في البطولة .

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