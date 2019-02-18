المنتخب الأولمبي يجتاز وديته الأولى بنجاح

تغلب المنتخب الأولمبي لكرة القدم على نظيره فريق سيدي بو علي التونسي بهدفين نظيفين على ملعب محمد الشاذلي زلامة ضمن المعسكر التحضيري المقام في مدينة سوسة التونسية تحضيرا لمواجهة نيجيريا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

وسجل أهداف المنتخب الأولمبي كل من أحمد العبار ومحمد الغنيمي في نهاية الشوط الأول ليبدأ المنتخب الأولمبي مشواره الاستعدادي في تونس بالطريقة الأمثل بقيادة المدرب الوطني رضا عطية.

وستستمر تحضيرات المنتخب الوطني بمعسكر تونس إلى غاية الثالث والعشرين من الشهر الجاري حيث من المتوقع أن يخوض مباراة ودية أخرى قبل أن يخوض مباراة ذهاب التصفيات أمام نيجيريا بمصر .

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