باراجواي تعين الأرجنتيني بريسو مدربا جديدا لمنتخبها

باراجواي –العنوان

قال اتحاد كرة القدم في باراجواي، اليوم الاثنين، إنه عين إدواردو بريسو، المدرب السابق لسيلتا فيجو واشبيلية واتليتيك بيلباو، مدربا جديدا للمنتخب.

ويحل بريسو بدلا من خوان كارلوس أوسوريو، الذي استقال الأسبوع الماضي بعد خمسة أشهر سيئة قضاها في تدريب باراجواي وقاد خلالها الفريق في مباراة واحدة فقط.

وقال الاتحاد المحلي لعبة ”أكملنا التفاوض مع المدرب الأرجنتيني إدواردو بريسو البالغ من العمر 49 عاما ليكون مدربا جديدا للمنتخب“.

وأضاف البيان أن بريسو، الذي عمل مساعدا لخورخي سامباولي حين كان يدرب منتخبي تشيلي ونجح أيضا مع فريق اوهيجينز في تشيلي، سيكشف عن أعضاء فريقه المساعد وسيتم تقديمه رسميا لوسائل الإعلام الجمعة المقبلة.

وستكون أول مباراة سيخوضها منتخب باراجواي تحت قيادة المدرب الجديد في الشهر المقبل وذلك وديا أمام بيرو في نيوجيرزي في 22 مارس ثم أمام المكسيك في سانتا كلارا بعدها بأربعة أيام.

أما أول مباريات رسمية سيخوضها بريسو فستكون في بطولة كوبا أمريكا التي ستنطلق في البرازيل في يونيو المقبل.

المصدر- رويترز

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