قرعة متزنة في ربع نهائي كأس إنجلترا

وضعت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر يونايتد أمام نظيره وولفرهامبتون فيما سليتقي جاره مانشستر سيتي أمام مضيفه سوانزي سيتي في أبرز مباريات دور الثمانية من البطولة الأعرق تاريخياً.

وسيرحل مانشستر يونايتد لملعب مولينيو معقل وولفرهامبتون في اختبار صعب للمدرب سولشاير أمام المدرب البرتغالي نونو سانتو، فيما سيواجه فريق المدرب بيب غوارديولا على ملعب ليبرتي فريق سوانزي سيتي والذي تأهل لهذا الدور بعدما تجاوز برينتفورد .

وفي مواجهة أخرى يصطدم واتفورد بضيفه كريستال بالاس فيما يتواجه ميلول مع برايتون في المباريات الأخرى لدور الثمانية.

وستلعب مباريات ربع نهائي كأس إنجلترا في السادس عشر من مارس المقبل فيما ستتواجه الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي حيث ستلتقي في السادس من أبريل المقبل على ملعب ويمبلي.

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