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قرعة متزنة في ربع نهائي كأس إنجلترا

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وضعت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر يونايتد أمام نظيره وولفرهامبتون فيما سليتقي جاره مانشستر سيتي أمام مضيفه سوانزي سيتي في أبرز مباريات دور الثمانية من البطولة الأعرق تاريخياً.

وسيرحل مانشستر يونايتد لملعب مولينيو معقل وولفرهامبتون في اختبار صعب للمدرب سولشاير أمام المدرب البرتغالي نونو سانتو، فيما سيواجه فريق المدرب بيب غوارديولا على ملعب ليبرتي فريق سوانزي سيتي والذي تأهل لهذا الدور بعدما تجاوز برينتفورد .

وفي مواجهة أخرى يصطدم واتفورد بضيفه كريستال بالاس فيما يتواجه ميلول مع برايتون في المباريات الأخرى لدور الثمانية.

وستلعب مباريات ربع نهائي كأس إنجلترا في السادس عشر من مارس المقبل فيما ستتواجه الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي حيث ستلتقي في السادس من أبريل المقبل على ملعب ويمبلي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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